澳职｜地「机」够稳固 光辉势保不败

珀斯光辉 VS 纽卡素喷射机

myTV Super今晚6:45直播

推介：主客和「和」

珀斯光辉防线稳固，多项防守数据都属澳职最佳，有后卫拜仁卡尔达镇守下，势于今午主场迎战纽卡素喷射机时力拒来犯，一于直取主客和的「和」。

澳职排第9的主队珀斯光辉，地头9战失10球属中规中矩，不过防守数据就十分亮丽，联赛场均成功抢断10.5次及成功拦截19.4次，两项数据均属澳职之首，足证韧力十足。而中坚拜仁卡尔达更表现稳健，联赛场均112次成功解围及95次成功争夺，两者都是澳职所有中坚中最多，有其扼守要道，光辉可保不败。考虑到两军近5次对碰有3场都打成2:2平手，主客和的「和」合理兼稳阵。加利李尔