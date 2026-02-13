英足杯｜蓝狮以大欺小 赢波胸有「城」竹

侯城 VS 车路士

Now651台周六凌晨3:45直播

推介：让球主客和 [+1] 客胜

车路士易帅后表现回稳，近仗失利只因欠运，无可厚非。该队翼锋阿历真度加拿祖虽然上半季表现低迷，但始终身怀飞快速度，有力于明晨足总杯第4圈作客英冠分子侯城时证明身价，顺势射顺脚风提升信心，波胆1:2及1:3绝对值博。

季初表现反复的客队车路士，上月自新帅罗仙尼亚领军后稍为回稳，各赛录7胜1和2负，两场败仗对手皆为榜首阿仙奴，情有可原。其实车路士几乎英超5连胜，惟上仗主场被列斯逼和2:2而令走势告终，考虑到蓝狮全场共创造19次攻门及5次黄金机会，分别比对手多出15及3次，总算占尽形势，故只要球队锋线的把握力回复应有水平，要再展现强大火力并非难事。

预料车路士会派遣部分副选应付杯赛，翼锋阿历真度加拿祖大有机会正选披甲。这位快马虽然把握力为人垢病，联赛合共22次起脚只5度中框仅入一球，不过杯赛对付低组别球队却颇有心得，12月联赛杯作客英甲卡迪夫城只踢半场亦能梅开二度。以加拿祖风驰电掣的速度，有利争取更多埋门机会，加上对手仅属英冠级别，必借此良机大展身手，顺势打起信心。

至于主队侯城现排英冠第4，但单计主场战绩则只排联赛第8，加上今场越级挑战，地头无甚优势可言。惟联赛共入12球的阵中神射手奥利麦般尼，此前效力钖菲联时于联赛6战蓝狮共入两球，近5场共入3球脚风亦十分不俗，今场领军破蛋亦不足为奇，不妨敲齐1:2及1:3两瓣波胆。加利李尔