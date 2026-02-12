Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比利时杯｜恃领先不攻「治」破 安特卫普必闷战

波盘王
更新时间：08:00 2026-02-12 HKT
发布时间：08:00 2026-02-12 HKT

安特卫普 VS 安德列治
香港时间周五凌晨3:30开赛
推介：入球大细 [2.5] 细

比利时杯4强次回合，近况回勇安特卫普主场迎战近况低迷的安德列治，主队在防守固若金汤，近5仗仅失2球，加上前线有荷兰中锋云逊赞臣铺桥搭路，攻守兼备。反观客军安德列治自冬窗放走主力射手后，攻力大打折扣，近3场正式比赛全败兼颗粒无收。主队手握首回合领先优势，今仗势必稳扎稳打，推介入球大细2.5球「细」。

安特卫普踏入2月后状态大勇，各赛录得三连胜，当中包括在首回合作客以1:0力克安德列治，得以在今仗次回合之中占尽先机。球队在主场威力加持下固若金汤，防线滴水不漏。进攻核心云逊赞臣虽不复当年英超之勇，但其支点作用明显，今季联赛已交出7个入球及4次助攻，其背身拿球能力足以撕破对手防线，是役主场出击，坐和望赢格局。

安德列治近期陷入严重入球荒，自翼锋安古路在冬季转会窗以高价转投英超新特兰后，球队进攻体系随即崩溃。数据显示，失去安古路后的安德列治近3仗合共录得34次射门却无一转化为入球，进攻效率跌至冰点。加上球队作客脚软，今仗面对防守硬净的安特卫普，恐难打破缺口，翻盘机会渺茫。马高

