英超｜枪手坐和望赢 两波胆最值博

波盘王
更新时间：07:00 2026-02-12 HKT
发布时间：07:00 2026-02-12 HKT

宾福特 VS 阿仙奴
Now621台、611台周五凌晨4:00直播
推介：波胆 1:1 / 1:2

阿仙奴今轮前现于英超榜首领先6分，争标形势大好。今仗作客宾福特，虽然兵工厂近5场作客赢4场，但对手主场火力强横，要全取3分绝非易事。中场核心迪格兰赖斯能否有效控制比赛节奏尤为关键，其攻守数据均具决定性。主队刚在作客击败纽卡素，气势正盛，预料战情紧凑，推介波胆1:1或1:2。

阿仙奴近况大勇，近5场联赛狂轰13球，火力惊人，更重要是防守重拾稳健，近仗连挫新特兰、列斯联及车路士，并连续3场保持清白之身。球队今季已累积13场零封，防守数据冠绝英超。在攻守兼备下，这支自03至04球季后最有冠军相的阿仙奴，今仗作客自然看高一线。 

迪格兰赖斯是阿仙奴攻守转换的灵魂，加上体能充沛，上阵时间不但成为全队最高之一，演出更极为稳定。防守方面，这名英格兰国脚今季录得276次夺回球权及场均1.1次拦截，防守覆盖面极广。而赖斯今季个人最大的突破却反映在其进攻数据上，今季各赛共交出4入球和7助攻，在创造机会能力方面令人惊喜。单计在联赛的数据，合共创造12次绝佳机会和47次机会皆为队中第一人，而69次成功推进的数字，更见其能以个人能力撕破防线，其表现是球队争胜最关键的一环。

宾福特有力破蛋

宾福特主场威力不容忽视，尤其是射手伊戈泰亚高今季表现判若两人，今季已累积17个联赛入球排射手榜次席，近10场主场更轰入9球。此外，宾福特是今季英超博得最多十二码的球队，禁区内威胁极大。凭强大的主场入球能力及死球战术，宾福特绝对有力攻破阿仙奴大门。马高

