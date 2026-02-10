Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 热刺主场斗志佳 浑身解「素」保不败

更新时间：07:00 2026-02-10 HKT
发布时间：07:00 2026-02-10 HKT

热刺近期在英超虽近7仗未尝一胜，上仗对曼联更因早段领红而少打一人，最终以0:2见负，但球队在劣势下展现的斗志其实不失礼。即使球队正受伤兵困扰，幸好中场悍将祖奥包连夏表现对办，场均逾5次拦截，足以助球队今晚在主场面对各赛3连败、近况同样一般的纽卡素身上抢分。今仗受让平手/半球，推介「主胜」。

热刺虽在联赛榜跌至下游，但近期面对强队的表现并不差。早前主场迎战曼城，在落后两球下凭苏兰基梅开二度逼和2:2，展现出强劲斗心和韧力。上仗作客奥脱福几乎全场少打一人仍未有崩盘。今仗关键在于中场拦截王祖奥包连夏，数据显示他今季已录得惊人的153次拦截，在英超同位置球员中名列前茅，是球队防线前的最强屏障。配合后防云迪云的高速包抄，热刺防守在主场依然可靠，有力抵挡客军进袭。

纽卡素近况颓势不止，刚在主场以2:3不敌宾福特，各赛惨吞3连败。加上「喜鹊」今季作客脚软，攻力疲弱，整季联赛作客仅2场入球多于1球，今访伦敦难有作为。马高

让球:[0/+0.5] 主胜
Now623台周三凌晨3:30直播

