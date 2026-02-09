意甲｜阿特兰大稳赢 势零封「克」敌

阿特兰大 VS 克雷莫纳

推介：波胆 2:0

阿特兰大多线作赛下仍保持极高水准，主场防守表现尤其突出，各赛已录连场零封佳绩。该队今晚意甲主场迎战下游分子克雷莫纳，全取三分应无悬念。意大利国脚门将卡尼锡基近期表现如有神助，2026年至今录得高达96%的惊人扑救成功率，冠绝欧洲五大联赛，有其把守最后一关，可望再次零封下全取3分，推介波胆2:0。

主队阿特兰大近绩彪炳，球队刚在意大利杯8强3:0扫祖云达斯，士气正值顶峰。联赛方面，海神在防守的表现令人难以置信，在2026年至今仅失一球，这份功劳很大程度归功于今仗将倒戈出战的门将卡尼锡基。这位25岁的意大利国脚级门将今季已作出66次成功扑救，并累积9场零封，又曾救出2次12码，反应与心理质素俱佳，在上场联赛对长时间十人应战下，他仍能屡救险球保住0:0和局，表现神勇。面对攻力疲弱的克雷莫纳，卡尼锡基有望再添一场清白之身。

反观客军克雷莫纳近况惨不忍睹，联赛已连续9场不胜，排名直插降班漩涡。球队攻力严重死火，近4场联赛颗粒无收，踏入2026年至今更仅入2球，攻守失据下，今仗作客注定空手而回。马高