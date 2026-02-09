Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜阿特兰大稳赢 势零封「克」敌

波盘王
更新时间：08:00 2026-02-09 HKT
发布时间：08:00 2026-02-09 HKT

阿特兰大 VS 克雷莫纳
Now638台周二凌晨1:30直播
推介：波胆 2:0

阿特兰大多线作赛下仍保持极高水准，主场防守表现尤其突出，各赛已录连场零封佳绩。该队今晚意甲主场迎战下游分子克雷莫纳，全取三分应无悬念。意大利国脚门将卡尼锡基近期表现如有神助，2026年至今录得高达96%的惊人扑救成功率，冠绝欧洲五大联赛，有其把守最后一关，可望再次零封下全取3分，推介波胆2:0。

主队阿特兰大近绩彪炳，球队刚在意大利杯8强3:0扫祖云达斯，士气正值顶峰。联赛方面，海神在防守的表现令人难以置信，在2026年至今仅失一球，这份功劳很大程度归功于今仗将倒戈出战的门将卡尼锡基。这位25岁的意大利国脚级门将今季已作出66次成功扑救，并累积9场零封，又曾救出2次12码，反应与心理质素俱佳，在上场联赛对长时间十人应战下，他仍能屡救险球保住0:0和局，表现神勇。面对攻力疲弱的克雷莫纳，卡尼锡基有望再添一场清白之身。

反观客军克雷莫纳近况惨不忍睹，联赛已连续9场不胜，排名直插降班漩涡。球队攻力严重死火，近4场联赛颗粒无收，踏入2026年至今更仅入2球，攻守失据下，今仗作客注定空手而回。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
11小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
21小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
11小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
14小时前
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
徐子淇上海贵气现身颜值惊人 上围澎湃升级极度吸睛 偕老公出席晚宴尽展豪门气派
影视圈
16小时前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
10小时前
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
北海道或现400年一遇巨大地震　学者：能量累积已达成熟阶段
即时国际
18小时前
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
九龙城蓝色马路劲抢眼 城南道变城「蓝」道？ 网民知内情原来与天空有关｜Juicy叮
时事热话
17小时前