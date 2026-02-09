西甲｜主场以逸待「奴」 博黄潜食尾胡

维拉利尔 VS 爱斯宾奴

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：半全场「和主」 / 同场过关 「半场和 & 维拉利尔全场净胜[2]球或以上」

联赛表现远胜欧战的维拉利尔，纵射门不多但把握力其实颇高，攻势一针见血。该队有后上杀手柏比古尔随时突袭，有力于今晚西甲主场面对近况甚颓的爱斯宾奴时尾段奠胜，半全场「和主」绝对值博，进取者不妨小注同场过关的「半场和 & 维拉利尔全场净胜[2]球或以上」。

主队维拉利尔今季虽然有联赛及欧战两条战线，但作为西甲中型班资源有限，球会明显将重心放在联赛，即使欧联赛阶段排尾2出局，但西甲则在赛前高踞第4位，可见球队联赛表现起码有保证。事实上，自教练马些连奴执教后，黄潜近两季半的踢法一反传统，从控球在脚转变为快速反击，今季场均控球率只有44%属西甲第15，但场均入1.9球及共创造59次黄金机会分别排联赛第3及第4高，足证球队上脚用波质素极高。

柏比古尔敢于起脚

然而，维拉利尔虽擅长突击，但有趣的是其成功长传次数并不多，场均21次属西甲第3少，反映球队并非胡乱大脚踢上前场，遂令中场球员在进攻参与度更形重要。后上杀手柏比古尔虽然联赛只入2球，但其个人场均攻门亦有两次，其实射门欲颇高。加上这位27岁中场上月于非洲国家杯决赛加时一箭定江山，助塞内加尔成功捧杯，尽显大赛心理质素之高，绝对有力成黄潜今场致胜关键。

爱斯宾奴防线多漏洞

客队爱斯宾奴西甲排名虽然高见第6位，但对上4场只录1和4负不胜劣绩，其间只入4球攻力疲弱，上场联赛主场迎战中游的艾拉维斯，在一度领先下竟最终1:2反胜为败，两个失球不是拦截消极，就是中坚被对手正面推过，后防级数不足及频频犯错成致命伤，实难信赖。考虑到主队今季联赛上半场只失7球属西甲并列第2少，有机会换边后才真正上力，半全场「和主」有4.1倍相当值博，有9.75倍的同场过关「半场和 & 维拉利尔全场净胜[2]球或以上」亦可兼顾。加利李尔