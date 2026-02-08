英超｜1月之星大勇 白礼顿必打落「水」狗
更新时间：08:00 2026-02-08 HKT
白礼顿 VS 水晶宫
Now621台今晚10:00直播
推介：让球 [0/-0.5] 主胜
白礼顿对水晶宫可谓海军斗水兵，前者近11场联赛仅获1胜，而客军更陷各赛12场不胜困局。犹幸白礼顿凭中场新星耶辛艾耶利爆发，可望占优，反观水晶宫经历了一个混乱的冬季转会窗，射手马迪达转会失败兼受伤缺阵，新援亦磨合需时，让球开出主队让平手/半球，「主胜」值博率甚高。
白礼顿近期进攻展现一贯威力，这主要归功于瑞典中场耶辛艾耶利的爆发。这位22岁小将刚入选英超1月最佳球员候选名单，上月4场联赛共交2入球2助攻，直接参与了球队整个1月的大部分入球。其中包括对富咸及般尼时取得入球，以及在对曼城和爱华顿的硬仗中送出关键助攻，展现其抗压力和斗志。而相对上，白礼顿在主场的表现尚算硬净，虽然伤兵名单中有韦斯达等后防主力，但面对攻力疲弱的对手，以艾耶利为首的中场线足以掌控节奏，有力在主场全取三分。
客军水晶宫正处于动荡期，更被外界评为1月转会窗的最大输家，不仅未能针对性填补中坚兼队长古希，反而因转会操作失误重创士气，原本即将以3,000万镑转投AC米兰的首席射手马迪达，因体测发现膝盖重伤而交易告吹，今仗铁定缺阵。加上球队已连续12场不胜，士气跌至谷底，作客凶多吉少。马高
