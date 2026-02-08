英超｜曼城坐和望赢 「客胜」最有「利」

利物浦 VS 曼城

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

正经历转型的曼城，失分后极速反弹，加上冬窗新援表现对办，实力不容忽视。该队在极具级数的中场洛迪卡斯简迪控制节奏下，有力于今晚英超作客近况有水分的利物浦时坐和望赢，让球开出客队受让平手/半球的「客胜」实属笋盘，有买趁手。

英超二哥曼城因今季转型而影响表现，联赛场均控球率只有59.5%排英超第2高，是哥迪奥拿执掌9季半以来，首次低于6成及不在英超之首。其实任何球队在转型之路初期必然面对困难，犹幸蓝月球员身价极高，表现甚少大幅走样，上轮联赛作客虽被热刺逼和2:2，但刚周中联赛杯4强次回合立即主场3:1击败纽卡素，全场更有8次中目标攻门，比对手多出3次，总算成功止血。

人脚上，曼城冬窗引入的两名新兵极速融入，中坚马克古希上场对热刺共作出4次攻门，而翼锋安东尼施美安则加盟后6场各赛共交出4入球1助攻，进一步减少新旧交替的震荡。然而，要在两雄相遇局面突围而出，蓝月中场洛迪卡斯简迪将是抢分关键。这位29岁中场一向攻守兼备，上场对热刺一役，全场共作出101次成功传球及16次成功争夺，两项数据同属两队最多，加上周中对纽卡素只上阵19分钟，养精蓄锐下今场有力领军抢分。

红军主力态沉

主队利物浦则本轮前排第6，近5场各赛赢3场看似走势不俗，但对手只是阿塞拜疆代表卡拉巴克及排英超下半版的纽卡素，马赛更是欧联前24不入，不能完全作准。反而具级数的球星老化才是红军最大问题，上场对纽卡素一役，穆罕默德沙拿曾在上半场突破越位单刀，最后竟被对方老将捷比亚成功回追，队长华基尔云迪积克则因判断错误而要为上月2:3败走般尼茅夫负责，今场能否发挥水准顿成疑问。预料客队有力赛和，让球开出客队受让半球/一球稳赢半格，当然直取「客胜」。加利李尔