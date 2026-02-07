英超 | 韦沙领衔倒戈 纽卡素够赢有「特」

纽卡素创造力长期被忽视，加上刚经历完地狱赛程，只要恢复把握力，反弹可期。球队在射手尤尼韦沙领衔攻坚下，势于今晚英超主场面对宾福特时，至少净胜两球，让球主客和主队让一球的「主胜」十分值博。加利李尔

禾达美迪入球荒 尤尼韦沙随时侯命



虽然本轮前，主队纽卡素仅排中游第11位，但联赛预期得失球正7.7，其实高见英超第6，比实际排名高出5位。归根究抵，喜鹊其实能创造出不俗机会，不过锋线把握力颇飘忽，中锋禾达美迪正陷12场各赛食白果的入球荒，已可见一斑，而近期串演中锋的安东尼哥顿则在刚周中联赛杯对曼城时伤出。

犹幸，纽卡素仍有前锋尤尼韦沙可随时侯命，虽然这位29岁射手近5场只入1球，但悉数未有打足全场，有3场更只属后备入替。考虑到韦沙始终上季联赛共入19球，有力将机会转化成入球，适逢倒戈更是证明自己的最佳机会，今场有望重拾射门鞋。



而作客的宾福特数胡人物则只系于两名前锋，联赛入6球的次席射手奇云舒哈迪上仗领红要停赛，令共入16球的士哥手伊戈泰亚高成球队破网唯一希望，但这位巴西射手自12月起11场各赛共入5球，当中有两球正是由舒哈迪助攻，今仗失去最佳拍档已打折扣。再者，泰亚高在此11场期间其实有9场食白果，上场作客1:0力克阿士东维拉更无起过脚，足证他欺善怕恶又有隐形风险，今场实难看好。

预料主队有力净胜两球或以上，让球主客和主队让一球的「主胜」有3.3倍不俗分头，绝对博得过。

加利李尔推介

纽卡素 2:0 宾福特

半场：1:0

Now621台周日凌晨1:30直播