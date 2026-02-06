Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜里尔「梅」运已除 遇弱旅必反弹

波盘王
更新时间：07:00 2026-02-06 HKT
发布时间：07:00 2026-02-06 HKT

梅斯 VS 里尔
Now643台周六凌晨3:45直播
推介：让球 [-0.5/-1] 客胜

里尔近期接连硬撼强敌，纵然硬仗表现稍逊，但面对下游对手却极具把握。中场核心哈干哈拉特臣数据亮眼，其全场覆盖的防守数据更具决定性，今仗可望反底，推介让球客让半球/一球「客胜」。

里尔近绩确实麻麻，各赛事近6战5负，包括刚在联赛作客0:1仅负强敌里昂，以及在欧霸杯1:2不敌切尔达。然而，这连串败仗多缘于对手实力强横，非战之罪。事实上，里尔的进攻体系在法甲仍属一线水准。球队今季场均入球达1.8个，高踞联赛第3；累积预期入球达33.5球，排名第5；更创造出55次绝佳机会。数据证明里尔锋线制造杀机能力强，近期哑火仅属偶然，面对防线千疮百孔的梅斯，正是重启胜门的良机。

冰岛中场哈干哈拉特臣的作用举足轻重，今季法甲已交出5入球2助攻，直接参与7个入球。更关键是其全能战士属性：他在进攻上录得39次推进及28次关键传送，撕破防线能力极强。在防守端，他更交出惊人的80次拦截及44次抢断，并有多达110次夺回球权。这种在前场即时反抢并就地发动反击的能力，正是里尔攻守转换的核心引擎，其表现将是今场破局关键。 

梅斯护级形势危殆

主队梅斯目前敬陪末席，护级形势水深火热，在法甲已累积8连败，一池死水。最大死穴在于防守，今季狂失46球冠绝法甲，场均失球超过2球。近仗面对里昂狂失5球，上轮护级大战亦以0:1不敌昂热，攻守俱废，今场主场出击亦难逃一败。
马高

