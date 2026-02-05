法国杯｜有龙兄必有虎弟 斯特拉斯堡可胜

斯特拉斯堡 VS 摩纳哥

香港时间周五凌晨4:00开赛

推介：主客和主胜

斯特拉斯堡今晚法足杯16强主场迎战摩纳哥，主队近期在新帅奥尼尔带领下进攻水银泻地，即使上仗联赛仅负榜首巴黎圣日耳门，整体发挥依然抢镜。最令人惊喜的是右后卫古拿杜伊迎来大爆发，这名带刀侍卫频频上前助攻更有斩获，已连续4场交出入球或助攻，脚风极顺。反观摩纳哥近期联赛战绩低迷，防线漏洞百出。今仗必捧斯特拉斯堡主胜。

主队斯特拉斯堡今季攻力全面释放，尤其在主场极具威力。球队早前在联赛及杯赛接连击败梅斯及里尔，其中作客4:1大炒里尔一役更显霸气，展现出极高的反击效率。虽然上场联赛只因射失12码而仅败于联赛一哥圣日耳门，但全场创造出高达2.31的预期入球值更高于对手。

近期科特迪瓦国脚古拿杜伊表现出超强进攻意识，自非洲杯对埃及取得入球后信心爆棚，回归球会即对梅斯及里尔连续献上助攻。上仗对圣日耳门，他更攻破胞弟迪斯亚杜伊球队的大门，连续4场制造入球，状态无人能挡。配合主场强大气势，今仗有力撕破摩纳哥防线，延续强势晋级。

摩纳哥近5战皆有失球

摩纳哥近况令人担忧，目前联赛已跌至第10，近5场联赛输足3场，场场有失球，后防欠稳是致命伤，加上作客表现飘忽，今仗难有胜算。马高