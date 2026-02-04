法足杯｜尼斯攻强守弱 入球大盘无山「埃」

尼斯 VS 蒙彼利埃

香港时间周四凌晨3:30开赛

推介：入球大细 [2.5] 大 / 波胆 2:1 & 3:1

尼斯表现明显回升，加上冬窗借入的射手华希迅速融入，唤醒前线火力。该队今晚法国足总杯16强主场迎战法乙蒙彼利埃时级数必占优，惟已连续17场失球防线不稳，加上客军攻力不俗，今仗随时变成入球骚。入球大细[2.5]球大盘最稳阵，波胆可敲2:1及3:1。

尼斯在歇冬后进攻数据大幅飙升，在2026年的7场比赛中，除了欧霸杯一役哑火外，其余6场共轰入12球，与上半季贫乏的攻力截然不同。这一切很大程度归功于新援华希的加盟，这位年轻射手在法甲及杯赛展现极高效率，分别在对史特拉斯堡、图卢兹及刚战对比斯特的比赛中建功，更带动队友如苏菲亚尼迪奥普及穆罕默德祖奥亦获得更多空间。然而，尼斯的防守却是致命伤，自去年10月底对里尔保持清白之身后，各赛已连续17场未能零封对手。既然球队呈现「攻强守弱」格局，主场出击势必以攻代守，务求在法定时间内解决对手。

蒙彼利埃虽然身处法乙，但近期状态不俗，近5场录得3胜，共入10球，火力惊人。面对法甲防守最差之一的尼斯绝对有力破蛋，甚至制造麻烦，进一步推高入球数字。马高