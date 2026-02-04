英联杯｜手执两球优势 曼城小胜够「素」

曼城 VS 纽卡素

myTV Super周四凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

联赛杯4强次回合，曼城将主场战纽卡素，蓝月亮刚在联赛大意失分予热刺，但整体攻力依然强横，尤其今夏以3,400万镑超笋价加盟的卓基表现光芒四射，已累积9个入球及10次助攻，成为球队进攻新核心。加上曼城已手握两球优势，今仗主场出击必以控制战局为主，毋须大胜，推介让球主客和主队让一球的「和」。

曼城今季主场气势一时无两，在各赛18场主场比赛赢14场，虽然上仗联赛作客被热刺逼和2:2，曝露了专注力和后防新组合的默契问题，但其前场火力毋庸置疑。蓝月亮在2026年的联赛中，上半场已攻入6球且未失一球，显示球队入局极快。由于首回合凭借施美安及卓基的入球以2:0领先，曼城今仗心理优势极大，毋须急于抢攻，哥迪奥拿大可利用控球在脚的战术消耗对手体力，只需保持攻守平衡即可。在这种形势下，曼城极可能由狂攻转为阴干对手。

法国新星卓基无疑是曼城今季的最佳收购，22岁进攻中场自里昂加盟后，迅速适应英超节奏，至今在28场赛事中交出9入球10助攻的亮丽数据。此子连同在4强首回合对纽卡素时已攻入一球，3场联赛杯赛事皆取得士哥。早前欧联对加拉塔沙雷一役建功奠胜，更获队长贝拿度施华大赞是「特别的天才」，能创造出令对手难以防范的进攻机会。卓基不仅擅长传控，其个人突破及后脚妙传往往能撕破密集防线，是曼城在阵地战中的破局利器。今仗面对必须抢攻的纽卡素，卓基的反击速度和致命传送将是曼城争胜的关键。

纽卡素阵容天残地缺

反观纽卡素正受严重的伤兵潮困扰，祖连顿、保治文及般奴古马雷斯等多名主力受伤缺阵或上阵成疑，球队战斗力大打折扣。加上喜鹊作客战绩低迷，今季16场作客仅得3胜，刚在联赛以1:4惨负利物浦，体能与士气均处低谷，今仗难有翻盘之力。马高