联赛杯 | 全民皆「兵」火力十足 蓝狮焗攻 「大」战难免

阿仙奴攻力强劲，有赖一众副选频频发威，良性竞争令球队上下全民皆兵。兵工厂有能传善射的中场夏维斯穿针引线，势于今晚联赛杯4强次回合，在主场与同样火力十足的车路士大演入球骚，入球大细2.5球的「大」稳开，万勿错过。 加利李尔



虽然阿仙奴首回合已领先3:2，不过今场多数不会死守，皆因球队对上4场各赛共入12球，上场联赛作客4:0大破列斯联那役，全场更造出6个黄金机会，足证把握力与创造力皆于顶峰。特别留意阿仙奴该仗有1入球2助攻，是由后备球员贡献，当中因布卡约沙卡赛前受伤而临时顶上的马度基亦交出一记助攻，足证球队的正选与后备实力分野极小。

兵工厂今场要再展攻力，刚复出的中场夏维斯的表现至关重要。这位德国国脚于上周欧联3:2赢卡拉特一役，贡献入球助攻各一，状态迅速恢复，今仗有望继续串连一众火热枪手。



至于客军车路士要平反首回合败局，必须进取，犹幸近3场各赛均可每场轰入3球，今场定放手一搏，对攻格局已成，入球大细2.5球的「大」稳如泰山。

加利李尔推介

阿仙奴 2:1 车路士

半场：1:1

myTV Super周三凌晨4:00直播