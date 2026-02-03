意甲 | 单线作战无旁骛 米兰嗒得杯「洛」半全场「和客」

心无旁骛的AC米兰自从专注于联赛以来，只曾一败，即使作客时亦经常展现出顽强斗志，无惧任何对手。球队有卡士十足的中场莫迪历控制节奏，有望于今晚意甲作客主力缺阵的博洛尼亚时，在尾段奠胜，半全场「和客」开出机会不低，诚意推介。加利李尔

赛前排意甲次席的客队AC米兰，经历半季仍可保持稳定发挥，皆因球队今季毋须参加欧洲赛，并于意大利杯的16强阶段早早出局，故每周只须应付联赛，自然毫无保留。同时，回归的冠军教练艾历尼注入「目标为本」的踢法，令红黑军表现韧力十足，即使场均控球率只有51.4%，只排意甲第9高，但作客仅失8球属联赛第2少。

40岁莫迪历满场飞



AC米兰上场作客第四的罗马一役，虽然只有5次攻门比对手少10次，但仍能赛和1:1保住不败，足证球队无惧形势恶劣。再者，AC米兰的中场莫迪历不时发挥关键作用，上仗正是由这位克罗地亚传奇球员交出助攻，助球队严重受压下先开纪录。莫迪历今季联赛3次助攻、场均成功传球62.3次、场均成功长传5.1次及创造机会37次，4项数据全属球会最多，可见他无论于后场控制节奏，或于前场交出致命传送，均属意甲顶级。再者，这位40岁老将仍有力保持满场飞的风格，绝对是红黑军打破闷局的关键人物。

至于排第9位的主队博洛尼亚，对上8场联赛只录1胜2和5负，即使上轮联赛作客热拿亚一度领先两球，竟在最后28分钟内连失3球反胜为败，韧力与今场客队A米差天共地。此外，博洛尼亚门将史高卢比斯基因上仗领红而要停赛，防线实力再打折扣，难以信赖。预料客队A米伉场有力于下半场作致命一击，半全场「和客」绝对值博。

加利李尔推介

半全场「和客」

Now638台 周三凌晨3:45直播