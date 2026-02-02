西甲｜神锋一「马」当先 西维尔必先入球

马略卡 VS 西维尔

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：第一队入球「客队」 & 同场过关「西维尔首队入球 & 马略卡净胜[2]球或以上」

西维尔重返胜轨，加上组织细腻有助掌控形势，必可早段控制战局。该队有状态大勇的射手艾哥阿当斯领衔攻坚，有力作客防线不稳的马略卡时先开纪录，第一队入球「客队」稳开，考虑到客军亦已连场失球，同场过关的「西维尔首队入球 & 马略卡净胜[2]球或以上」分头和味，不妨冷敲。

本轮前排13的主队西维尔，上场联赛主场2:1击败毕尔包，成功为此前1和4负的颓势止血。事实上，西维尔球员技术上乘，从联赛场均控球率54.3&及共搏得5次12码，两项数据均排西甲第5高已可见一斑。人脚上，射手艾哥阿当斯脚风大顺，自非国杯回归球会后两场共入3球，尤其作客艾尔切一役，这位尼日利亚国脚于半场后备入替随即连入两球，助球队在落后两球的劣势下追和2:2。西维尔锋线有斗志旺盛的阿当斯领衔，大有机会领军先拔头筹。

然而，西维尔已直落6场未能保持清白之身，加上联赛作客共失16球，当中有6球是在最后15分钟内失掉，属西甲并列第2多，尾段或有崩盘可能，故同场过关的「西维尔首队入球 & 马略卡净胜[2]球或以上」有35倍分头和味，值得进取者小注兼顾。加利李尔