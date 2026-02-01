德甲｜夺「堡」奇兵大勇 史特加「主胜」稳

史特加 VS 弗赖堡

Now638台今晚10:30直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜 / 波胆 2:1 & 3:1

德甲排第5的史特加主场迎战弗赖堡，史特加近期状态大勇，联赛近6战取得4胜2和的不败佳绩，进攻端火力更是全面爆发，各赛近5场轰入10球。随着主力射手迪米洛域近期伤愈复出并重拾射门鞋，史特加的前场攻力更有保证。面对作客防守不稳的弗赖堡，主队赢面高唱入云，今仗推介让球盘史特加让半球/一球「主胜」，波胆可博2:1或3:1。

史特加踏入2026年后表现渐入佳境，特别是进攻线的锐利度令人惊喜。球队在歇冬期后展现出极强的统治力，包括作客以4:1大胜利华古逊及4:0横扫云达不来梅，上轮联赛更作客3:0轻取慕逊加柏，尽显强队本色，更令球队进一步向前4欧联席位步步进逼。波斯尼亚前锋迪米洛域自复出后，前场支点作用明显，在对法兰克福一役攻入关键入球助球队3:2险胜。其复出不但直接贡献入球，更令其余进攻线上的队友丹尼斯乌达夫和利维宁等踢得更轻松，令球队在最近5场各项赛事合共攻入10球。今仗凭主场之利，势必采取主动狂攻对手。

反观弗赖堡近况平平，联赛作客表现差，近7场作客仅得1胜。球队防线错漏百出，早前曾作客2:6惨败予拜仁慕尼黑及3:4负于禾夫斯堡，失球数字持续偏高，今访攻力强横的史特加恐一分难求。 马高