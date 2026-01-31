意甲 | 欧联出局无旁骛 拿玻里誓折紫百合

拿玻里近期防线崩溃，接连在联赛及欧联大败，分别被祖云达斯及车路士攻入三球，两战共失六球，更在欧联分组赛出局。然而，这队哀兵现可心无旁骛全力在联赛抢分，论级数及主场气势，拿玻里面对护级份子费伦天拿仍占优。丹麦前锋海伦回归意甲后如获新生，刚战欧联虽败亦射入信心爆棚的一球，今仗面对近期失球数字惊人的紫百合防线，大有机会数糊，推介拿玻里让半球一球「主胜」兼入球大细2.5球「大」。马高



拿玻里在联赛仍保持7胜3和的不败佳绩，但近期在伤兵潮下，后防表现的确欠稳，上仗欧联生死战主场2:3仅负车路士，以及联赛0:3惨败予祖云达斯脚下。幸好进攻端仍有亮点，今季由曼联外借加盟的「新夏兰特」海伦重返意甲后，表现脱胎换骨，摆脱在英超的低迷，今季各赛已攻入双位数入球。这名22岁射手刚战对车路士，更在禁区入楔劲射破网，尽显顶级射手触觉。他在前线的冲击力，将是撕破客军防线的关键武器。



对手费伦天拿今季沦为护级球队，目前仍处降班区。最近二连败终断早前的复苏走势，近6场赛事狂失9球，防线穿窿，今访拿玻里恐难逃大败。



马高推介

让球 [-0.5/-1] 主胜 / 入球大细 2.5球 大

Now638台周日凌晨1:00直播