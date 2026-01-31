Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 占士加拿扫荡力强 爱华顿防守唔失「礼」

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-31 HKT
发布时间：07:00 2026-01-31 HKT

爱华顿近期在莫耶斯麾下表现回稳，防守方面显著改善，今季已累积9场联赛「零封」对手，防守数据高踞英超第2位，韧性极强。中场大将占士加拿今季各项防守数据均由量变到质变，其在中场惊人的扫荡力与无限活力，成为防线前的屏障。面对近况飘忽的白礼顿，拖肥糖受让一球形势极佳，推介让球主客和「客胜」。马高

莫耶斯重塑爱华顿防线

爱华顿在作客表现脱胎换骨，近6场英超作客赛事中，竟录得5场保持清白之身，包括早前作客1:0击败主场13连胜的阿士东维拉，足以证明莫耶斯领军的球队的抗压力已大幅提升。除了防守「企稳」，前线新星泰亚路巴利近期亦脚风转顺，近5场联赛攻入4球，成为球队稳定的入球点。他在上仗对列斯联时更展现出精湛射术，凭一记乖巧的笠射建功，其高效的反击能力将是爱华顿今仗在客场抢分的关键武器。


拖肥糖的防守表现佳跟中场核心占士加拿今季的表现息息相关，其个人表现可用「突飞猛进」来形容，已成为中场的定海神针。占士加拿今季已录得836次高强度压逼，该项数据不单冠绝全队，更在英超非后卫球员中名列前茅。此外，他今季已累积111次拦截及347次夺回控球权，防守覆盖范围极广。在击败维拉一役，他单场交出7次铲截及4次拦截的统治级数据，当选全场最佳。加上他刚与球会续约，士气有加乘，其在中场不知疲倦的跑动，势必令白礼顿的组织寸步难行。


主队白礼顿近况极之不稳，近10场联赛仅得1胜，状态飘忽。上仗对富咸在领先下惨遭2:1反胜，防线在比赛末段往往出现致命失误。面对防守硬净且反击锐利的爱华顿，「海鸥」今仗恐怕难言稳胜。

马高推介

白礼顿 1:1 爱华顿

半场：0:1

Now 622今晚11:00直播

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
17小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
16小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
《长江7号》星女郎张雨绮被公开当小三细节？进占大屋用元配毛巾：当我婚照你怎么躺得下？
《长江7号》星女郎张雨绮被公开当小三细节？进占大屋用元配毛巾：当我婚照你怎么躺得下？
影视圈
11小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
影视圈
12小时前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
22小时前
移英港人改变英国Costco入货策略？超市堆满维他奶 1物同样受欢迎？网民感动：开心到眼泪都出
移英港人改变英国Costco入货策略？超市堆满维他奶 1物同样受欢迎？网民感动：开心到眼泪都出
生活百科
13小时前
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
01:58
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿 外交部：中方将采取一切必要措施
股市
14小时前