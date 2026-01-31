英超 | 占士加拿扫荡力强 爱华顿防守唔失「礼」

爱华顿近期在莫耶斯麾下表现回稳，防守方面显著改善，今季已累积9场联赛「零封」对手，防守数据高踞英超第2位，韧性极强。中场大将占士加拿今季各项防守数据均由量变到质变，其在中场惊人的扫荡力与无限活力，成为防线前的屏障。面对近况飘忽的白礼顿，拖肥糖受让一球形势极佳，推介让球主客和「客胜」。马高

莫耶斯重塑爱华顿防线

爱华顿在作客表现脱胎换骨，近6场英超作客赛事中，竟录得5场保持清白之身，包括早前作客1:0击败主场13连胜的阿士东维拉，足以证明莫耶斯领军的球队的抗压力已大幅提升。除了防守「企稳」，前线新星泰亚路巴利近期亦脚风转顺，近5场联赛攻入4球，成为球队稳定的入球点。他在上仗对列斯联时更展现出精湛射术，凭一记乖巧的笠射建功，其高效的反击能力将是爱华顿今仗在客场抢分的关键武器。



拖肥糖的防守表现佳跟中场核心占士加拿今季的表现息息相关，其个人表现可用「突飞猛进」来形容，已成为中场的定海神针。占士加拿今季已录得836次高强度压逼，该项数据不单冠绝全队，更在英超非后卫球员中名列前茅。此外，他今季已累积111次拦截及347次夺回控球权，防守覆盖范围极广。在击败维拉一役，他单场交出7次铲截及4次拦截的统治级数据，当选全场最佳。加上他刚与球会续约，士气有加乘，其在中场不知疲倦的跑动，势必令白礼顿的组织寸步难行。



主队白礼顿近况极之不稳，近10场联赛仅得1胜，状态飘忽。上仗对富咸在领先下惨遭2:1反胜，防线在比赛末段往往出现致命失误。面对防守硬净且反击锐利的爱华顿，「海鸥」今仗恐怕难言稳胜。

马高推介

白礼顿 1:1 爱华顿

半场：0:1

Now 622今晚11:00直播