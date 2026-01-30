法甲｜地头威力强劲 朗斯可赢两球

朗斯 VS 勒哈弗尔

Now 643台周六凌晨3:45直播

推介：波胆 2:0

法甲联赛进入下半程，异军突起的朗斯仍高踞联赛榜次席，今晚主场迎战排第15位的勒哈弗尔，实力悬殊，主胜稳。朗斯今季主场气势如虹，至今9战8胜，攻守兼备，阵中「后上杀手」韦斯利沙特今季状态已及巅峰，频频以后上入楔方式攻破对手大门，是球队进攻核心。有这位进攻中场压阵，朗斯攻力有保证，今仗可望轻取对手，推介波胆2:0。

主队朗斯今季表现令人惊喜，目前19战录14胜1和4负积43分，紧咬榜首巴黎圣日耳门。虽然上轮作客不敌马赛，连胜走势断缆，但球队主场威力惊人，今季主场仅失4球，防守固若金汤。

进攻方面，韦斯利沙特是球队的灵魂人物。这位被定位为进攻中场的法国球星，今季已在联赛攻入8球并交出2次助攻，效率惊人。他擅长在禁区边缘游走，伺机利用速度和爆发力后上插入禁区起脚，令对手防不胜防。这名30岁的球星在近5场已入3球，状态正值巅峰。今仗面对防守欠稳的勒哈弗尔，韦斯利沙特的后上埋门会是破门利器。

勒哈弗尔火力仅尾2

客军勒哈弗尔赛前排尾4，属典型护级护级分子，19战仅得4胜，入球能力疲弱，至今仅攻入16球属法甲第2少，攻力明显疲弱。虽然近期1胜2和稍有起色，但作客面对朗斯，恐难逃一败。预料主队净胜两球难度不大，波胆2:0有6.4倍分头和味，扒冷首选。马高