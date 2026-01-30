Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜火力最有保证 科隆屠狼在望

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-30 HKT
发布时间：07:00 2026-01-30 HKT

科隆 VS 禾夫斯堡
Now 638台周六凌晨3:30直播
推介：让球 [0/-0.5] 主胜

科隆近4场联赛场场有波入，进攻力明显上升。虽然球队目前排在德甲中游，但主场气势一向强横，面对今季德甲防守力「倒数第二」的禾夫斯堡，绝对有能力以攻代守。从对手借来的波兰国脚积及卡明斯基今季联赛已累积5个入球，状态大勇，今仗倒戈旧主，必大打争气波，全取3分无难度。推介让球盘让平手/半球的「主胜」。

科隆近期状态虽有起伏，但入球能力明显改善。球队今季20战已攻入28球，其中主场9战入17球，场均近2球的火力不俗。近3次在主场莱茵能源球场作战录2胜1负，仅败于超班的拜仁慕尼黑。前仗对缅恩斯，在上半场落后下，全场创造射门达20次，以2:1强势反胜对手。相反，对手禾夫斯堡表现持续低迷，近6场作客赛事更输足3场，且场场失球，今访主场特醒的科隆，恐难以招架主队的狂轰滥炸。

科隆阵中的23岁进攻中场积及卡明斯基今季从禾夫斯堡以外借身分来投，今季初，曾效力曼联的丹麦中场基斯甸艾历臣加盟禾夫斯堡，促使卡明斯基无奈被外借至科隆。这位波兰国脚随即以表现回应原属球会，今季联赛已交出5个入球及1次助攻的亮丽数据，预期入球高达3.03，把握力惊人。而此子在首循环对狼堡时，更在补时14分钟射入追和的一球，倒戈斗志极其旺盛。今仗他与被视为球队未来的超新星沙特艾马拉组成前场火车头，利用速度与突破撕破对手防线，势成禾夫斯堡后防噩梦。

狼堡防线形同虚设

禾夫斯堡近况惨不忍睹，上周以1:3不敌缅恩斯，早前更曾作客惨吞拜仁慕尼黑8只光蛋，士气跌至谷底。球队今季联赛已狂失41球，防守力仅优于海登咸，属德甲防守第2差球队。今仗面对战意高昂的科隆，凶多吉少。马高

