Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜出线毋须大「斯」杀 罗马和波最值博

波盘王
更新时间：08:00 2026-01-29 HKT
发布时间：08:00 2026-01-29 HKT

彭拿典奈高斯 VS 罗马
Now639台周五凌晨4:00直播
推介：主客和 和

罗马欧战豪取4连胜，目前高踞欧霸第6位，今晚作客希腊劲旅彭拿典奈高斯，只要打和已几可肯定藉前8名直接晋级16强，目标清晰。一月加盟的前锋唐耶尔马伦表现对办，其速度与级数令首都狼的进攻体系更见立体。有此子压阵，罗马破门入球本钱十足。今仗打和绝对皆大欢喜，博和最为上算。

罗马今季欧战低开高走，欧霸录4胜2负，近期攻守俱见明显改善。首都狼在意甲联赛紧咬前列，在欧霸杯更有极大机会直通16强，若能以前8名出线，将可免去两回合附加赛的消耗。罗马在近3战2胜1和，从英超阿士东维拉加盟的新收购唐耶尔马伦，这位荷兰国脚在早前对拖连奴的意甲地标战中，仅26分钟便接应迪巴拿传送攻入处子球，尽显射手触觉；而在上仗1:1赛和AC米兰的大战中，他虽未有进帐，但其在边路的爆破力多次制造机会，与队友配合亦越见默契。马伦的加盟不但分担了球队的入球重责，更激活了整条锋线，证明其身价与功效，今场有力反客为主。

主队彭拿典奈高斯目前积11分排第19位，上仗欧霸作客1:1赛和费伦斯华路士，近况不过不失。球队今场同样只要一场和局，便可肯定跻身附加赛圈。既然和波是双赢局面，大家求仁得仁，捧和局。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
12小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
15小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
18小时前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
11小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
14小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
17小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
李国铭上周六于Al Ain马场策骑Balsaam赢马开斋。
马场浮世绘│李国铭赢马开斋
马圈快讯
14小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT