欧霸｜出线毋须大「斯」杀 罗马和波最值博

彭拿典奈高斯 VS 罗马

Now639台周五凌晨4:00直播

推介：主客和 和

罗马欧战豪取4连胜，目前高踞欧霸第6位，今晚作客希腊劲旅彭拿典奈高斯，只要打和已几可肯定藉前8名直接晋级16强，目标清晰。一月加盟的前锋唐耶尔马伦表现对办，其速度与级数令首都狼的进攻体系更见立体。有此子压阵，罗马破门入球本钱十足。今仗打和绝对皆大欢喜，博和最为上算。

罗马今季欧战低开高走，欧霸录4胜2负，近期攻守俱见明显改善。首都狼在意甲联赛紧咬前列，在欧霸杯更有极大机会直通16强，若能以前8名出线，将可免去两回合附加赛的消耗。罗马在近3战2胜1和，从英超阿士东维拉加盟的新收购唐耶尔马伦，这位荷兰国脚在早前对拖连奴的意甲地标战中，仅26分钟便接应迪巴拿传送攻入处子球，尽显射手触觉；而在上仗1:1赛和AC米兰的大战中，他虽未有进帐，但其在边路的爆破力多次制造机会，与队友配合亦越见默契。马伦的加盟不但分担了球队的入球重责，更激活了整条锋线，证明其身价与功效，今场有力反客为主。

主队彭拿典奈高斯目前积11分排第19位，上仗欧霸作客1:1赛和费伦斯华路士，近况不过不失。球队今场同样只要一场和局，便可肯定跻身附加赛圈。既然和波是双赢局面，大家求仁得仁，捧和局。马高