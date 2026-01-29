欧霸｜波图防线极稳 零封波胆值博

波图 VS 格拉斯哥流浪

香港时间周五凌晨4:00开赛

推介：波胆1:0 / 2:0

欧霸杯分组赛最后一轮，葡超榜首的波图主场迎战苏超劲旅格拉斯哥流浪。波图近况大勇，在各赛录得11战10胜的佳绩，虽然已锁定出线资格，但为争取前8名直接出线席位，今仗战意远比笃定出局的客队好。以波图在联赛的恐怖防守力，加上从阿仙奴加盟的中坚积及基奥柯级数超班，有力带领球队零封对手，推介波胆1:0或2:0。

波图今季在主帅法利奥利带领下攻守兼备，目前在葡超以7分抛离次席的士砵亭，气势如虹。球队刚在联赛以3:0大胜基维辛迪，气势强劲。波图防线堪称坚不可摧，今季19场联赛居然仅失4球，防守数据冠绝葡超。主场出击更是波图的强项，在今届欧霸杯主场保持全胜纪录。面对实力稍弱且战意成疑的格拉斯哥流浪，波图势必利用主场之利，以控球主导比赛节奏。而波图近期面对宾菲加及甘马雷斯等强敌均能以1:0或小胜对手，擅长控制战局，今场只要发挥正常水平，要再次保持清白之身并全取3分，应十拿九稳。

波图防线固若金汤，今季从阿仙奴外借加盟的波兰国脚积及基奥柯居功至伟。这位25岁中坚自登陆葡超后迅速成为后防核心，其单对单防守能力及阅读球赛的智慧，令波图防线提升了一个层次。基奥柯在近期表现越见升华，由其领军的防线在这两仗均成功零封对手下赢波。这名波兰国脚在场上的统治力不仅体现在防守数据上，其后场出球能力亦是波图发动进攻的第一点。在基奥柯镇守下，波图近期连场上演「零封」好戏，今仗面对已出局的流浪，不难保持不失。

格流欧战仅一胜

格拉斯哥流浪虽然近期在苏超录得8连胜，但在欧霸杯战线却是一塌糊涂，录得1胜1和5负的劣绩。球队深受伤兵困扰，加上新签入的史高夫奥臣等战将因未注册而无缘披甲，阵容残缺不全。目前客胜赔率冷至9倍，足见外界对其毫无信心，预料流浪将会留力联赛，今场作客输少当赢。

