欧联｜攻力及时回复 老妇人必降「摩」

摩纳哥 VS 祖云达斯

Now646台周四凌晨4:00直播

推介：主客和客胜

祖云达斯近期气势如虹，刚于意甲以3:0大胜卫冕的拿玻里，近6仗入13球仅失2球，攻守兼备。球队队长文路尔卢卡迪利刚达成意甲300场里程碑，状态正值巅峰，上仗更交出助攻，在中场指挥若定。反观摩纳哥近期表现一蹶不振，加上防线穿窿，今场欧联作客祖云达斯赢面极高，推介主客和客胜。

细看祖云达斯近期数据，球队在新帅史巴列堤带领下进攻火力急升。近6场录得4胜1和佳绩，场均攻入超过2球。前线的约拿芬大卫及基伦耶迪斯脚风极顺，对拿玻里一役全场12次射门6次中框，转化率极高。相比之下，摩纳哥在法甲及欧联双线崩溃，近6场狂失14球，包括被皇家马德里大炒1:6。祖云达斯目前的攻力足以撕破主队豆腐渣防线，全取3分毫无悬念。

文路尔卢卡迪利今季表现脱胎换骨，被形容为「沉默的领袖」。刚满28岁的他刚完成意甲300场上阵纪录，这名意大利国脚是今季意甲传球王，以1271次成功传球排名联赛第一，传球成功率高达89%。防守端同样亮眼，以328次重夺球权排名意甲第2。虽然他今季未有入球，但场均1.3次关键传球及刚对拿玻里交出的精妙助攻，证明他是祖云达斯攻守转换的核心节拍器，今场将继续主宰中场，保证控球优势。

摩纳哥法甲仅排第10

摩纳哥近况只能用惨不忍睹形容，近5场各赛录得1和4负，完全忘记赢波滋味。球队在法甲仅排第10，近两次主场更连续以1:3落败，在欧联联赛阶段得失球差为负6，士气跌至谷底，今场睇怕凶多吉少。两军近况有别，简单取主客和客胜即可。马高