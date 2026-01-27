Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜不来梅急抢「芬」 让球主客和稳阵

波盘王
更新时间：20:04 2026-01-27 HKT
发布时间：20:04 2026-01-27 HKT

云达不来梅 VS 贺芬咸
Now 638台周三凌晨3:30直播
推介：让球主客和 [+1] 主胜

云达不来梅已接近尾3位置，志切抢分护级，斗心不用怀疑。该队有中场洛文奴舒密特穿针引线，今晚德甲有力于主场跟主力缺阵的贺芬咸周旋到底，让球主客和开出主队受让一球的「主胜」十分稳阵，单头或过关皆宜。

赛前排德甲第15的主队云达不来梅，与第16位的护级附加赛位置只有3分差距，加上尾三的缅恩斯上周六以3:1轻取禾夫斯堡，故不来梅切须抢分拉开差距，战意必盛。其实不来梅联赛主场8战仍有3胜3和2负的不俗战绩，地头有一定韧力，加上场均25次成功长传排德甲第4多，风格鲜明得来算有进攻板斧。

人脚上，不来梅中场洛文奴舒密特联赛共交出5次助攻，而且创造11次黄金机会更排德甲第2多，有这位奥地利国脚为前线供应，争取入球不难。遇着贺芬咸有主力中坚哈积达利停赛，防线实力受损，今场可望偷鸡抢分，让球主客和开出主队受让一球的「主胜」稳开，可作全日重心。加利李尔

