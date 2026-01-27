德甲｜莱比锡杀得圣起 零封赢波有盈「利」

圣保利 VS RB莱比锡

Now 639台周三凌晨3:30直播

推介：波胆0:2 & 0:3

RB莱比锡作客复勇，加上后防经常可以力保不失，今场面对弱旅零封可期。球队有身材高大的中锋罗梅路于前线开山劈石，势可于今晚德甲的作客赛事，一举击败攻力极弱的圣保利，不妨以波胆0:2及0:3作对碰。

客军RB莱比锡赛前排德甲第5，踏入季中曾经历一段反复期，尤其是歇冬前3场作客赛事仅得1和2负的不胜劣绩，令球队由雄霸8周的次席跌至现时的第5。犹幸上场联赛远征海登咸终赢3:0，打破作客颓势，而且该仗控球率高达74%，并有625次成功传球，比对手多出465次，完全控制大局。既已打破作客心魔，今场有力在客场回复应有水平。同时，RB莱比锡今季联赛保持9场不失球属德甲第2多，防线可堪信赖。

而RB莱比锡要作客连胜，前线必定要有开路先锋，此人非中锋罗梅路莫属。这位巴西中锋歇冬后3场攻入两球，状态大勇，而且今季14场联赛共入6球交出3助攻，除自己硬闯外，亦擅长与队友配合。特别要留意，虽然罗梅路拥有1.93米的身高，但攻入的6球当中，只有一球是头槌，其余全部用脚射入，可谓粗中带幼，而且上场3球击败海登咸一役竟有2次成功拦截，可见作为前锋的罗梅路连防守亦十分投入，令对手防不胜防。

主队圣保利则排德甲尾2，主场8战仅入8球属全德甲最少，加上联赛合共只创造25次黄金机会及预期入球值14.3，两项进攻数据同属德甲包尾，火力明显不足。近期竟用上防守中场藤田让瑠串演右翼，可见球队为解决攻力不足而乱石投林，今场破蛋无望。看好客军有力赢波兼零封，波胆0:2及0:3对碰一流。加利李尔