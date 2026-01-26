意甲｜维罗纳善稳守 半场坐和望赢

维罗纳 VS 乌甸尼斯

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：半场让球 [0] 主胜

维罗纳表现并非如排名般差，加上防守数据不俗，有力守住半场。该队有老路纵横的中场加利亚甸尼落力扫荡下，有力于今晚意甲换边前对主力缺阵的乌甸尼斯时不落下风，半场让球平手盘的「主胜」十分稳阵，可作全日重心。

主队维罗纳虽然只排意甲尾2的，但预期进球值22.1其实排联赛第11高，预期得失球值亦只有负4.2球，与现在负17球相距甚远，两项数据都反映球队实际表现其非如此不堪。同时，维罗纳不少防守数据都在意甲名列前茅，包括10.7次成功抢断及18.4次成功拦截分别排意甲第1及第2多。防守中场加利亚甸尼更是其中表表者，联赛场均2.5次成功抢断属意甲众将之首，上场作客克雷莫纳亦作出4次抢断，助球队作客闷和，更令对手半场没有中目标攻门，可见其扫荡能力之高。

而排第10的客军乌甸尼斯则对上6场各赛未能保住清白之身共失11球，当中6球属上半场失掉，明显早段不集中。再者，乌军进攻核心尼高路辛尼奥路上仗养伤，即主场0:1负国际米兰，上半场更只有1射，可见其缺阵对攻力影响甚大。半场让球只开出平手盘，「主胜」可封蚀本门，当然直取。加利李尔