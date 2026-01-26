英超｜意外去除毒瘤 爱华顿必「斯」杀

爱华顿 VS 列斯联

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：主客和主胜

爱华顿主力停赛却因祸得福，加上攻势一针见血，赢波条件皆已符合。该队有攻守兼备的占士加拿控制中场下，势于今晚英超主场力克作客例牌脚软的列斯联，有2.44倍的主客和主胜十分抵买，万勿错过。

本轮前排英超第10的主队爱华顿，对上5场各赛法定时间录2胜2和1负，然而当中却有玄机。主力中坚米高坚尼于其间两场正选披甲只获1和1负，包括主场2:4大败于宾福特，及1:1被榜尾狼队逼和；而拖肥在坚尼缺阵的其余3场反而收获2胜1和，上轮联赛更作客1:0力克高踞第3的阿士东维拉，表现不跌反升。

归根究柢，爱华顿领队莫耶斯在坚尼缺阵的3仗，将身材高大的积克奥拜恩从右闸移任中坚，其空缺则以尼敦柏达臣出任，两人回到各自的最佳位置，立即助球队不断抢分。特别留意拖肥在此3仗创造的黄金机会都比对手多，可见球队意外地去除毒瘤。恰巧今场坚尼继续坐波监，绝对是塞翁失马，爱华顿表现反而更有保证。加上中场占士加拿状态大勇，近5场贡献2入球1助攻，赢维拉一仗又作出7次成功拦截属全场最多，攻守兼备，定可填补已直落7场食白果的基亚利殊养伤空缺，领军继续赢波。

列斯联作客表现差

至于作客的列斯联本轮前仅排联赛第16位，与一般只靠主场抢分的升班马作风无异，作客11战只录1胜3和7负，唯一胜仗只从榜尾狼队身上取得，远征表现无甚说服力。尤其列斯联在英超对上一次作客对纽卡素时，法定时间仍领先3:2，但补时居然连失两球反负3:4，明显离开主场时越怕输越出事。今场主队赢波条件已齐备，主客和主胜有2.44倍分头不俗，一于直取。加利李尔