意甲｜卡斯托域有功架 阿特兰大必斩「马」
更新时间：08:00 2026-01-25 HKT
发布时间：08:00 2026-01-25 HKT
阿特兰大 VS 帕尔马
Now 638今晚10:00直播
推介：让球 [-1/-1.5] 主胜
阿特兰大主场火力稳健，近8场主场录6胜入15球，前锋卡斯托域近况大勇，近4场仅180分钟已攻入4球，成为球队最具威胁的得分点。今仗面对攻力疲弱、排名下游的帕尔马，其冲击力足以撕破对手防线。让球盘阿特兰大让一球／球半，「主胜」依然值得追捧。
主队阿特兰大在新帅柏拿甸奴上任后迅速反弹，10场联赛录6胜1和3负，胜率由18%急升至60%，重回正轨。虽然刚在欧霸意外落败，但近8场主场仍录得6胜，胜率高达75%，场均接近2球的入球率亦反映其主场攻势强横。球队在柏拿甸奴麾下进攻组织重现昔日流畅度，预期入球达30.2排第6，只要前锋线把握力再提升，入球数字仍有上升空间。
黑山前锋卡斯托域重获正选后火力全开，今季已录5球3助攻，成为队内进攻数据第一人。他除埋门把握力强，身体对抗、冲刺能力及与队友配合均非常契合阿特兰大的立体进攻体系，是今场最具决定性的关键人物。
客军帕尔马近况依然低迷，近5场联赛仅得1胜3和1负，其中3场食白果，攻力为意甲最差，21场仅入14球，场均射正次数亦排包尾，难以对阿特兰大构成威胁。面对主场强势的女神，帕尔马难逃一败。马高
