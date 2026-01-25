英超｜空霸马古尼挡「枪」 曼联「客胜」值博

阿仙奴 VS 曼联

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：让球 [+1] 客胜

曼联易帅后咸鱼翻生，进攻锐利度逐渐提升，表现有望再进一步。该队有制空力强的中坚哈利马古尼镇守中路下，有力于今晚英超作客智者千虑的阿仙奴时至少可保不败，让球受让一球的「客胜」十分稳阵。

卡域克领军即反弹

本轮前排英超第5的客队曼联，上场由看守领队卡域克领军便马上反弹，主场2:0击败曼城扬威打吡，而且大部分进攻数字均如黄金机会6:0般辗压蓝月，赢得极具说服力。事实上，自曼联摆脱前任领队艾摩廉后，近两场英超录得场均预期入球值4.81、射门次数41次和中目标攻门17次，3项数据悉数排联赛第一，可见红魔改打4后卫阵式后，进攻更爽快直接，可观性亦提高不少。

既然曼联已找到适当系统发挥最大火力，要继续爆冷就要改善后防表现，而此人非中坚哈利马古尼莫属。这位前队长一向空中威力强劲，除可克制对手死球高点外，从刚复出的两场就能每场各接应一次死球作头槌攻门可见一斑，两方禁区都有极大影响力。特别留意32岁的马古尼将于今季季尾约满，据传红魔高层只愿开出1+1短约，代表他需争取表现为自己增加谈判筹码，斗心毋庸置疑。

阿仙奴联赛两连和

至于排榜首的主队阿仙奴，其实已联赛2连和，只不过其他竞争对手如曼城、阿士东维拉及利物浦同样失分甚至输波，才令球队今周反将联赛榜领先优势扩大到7分。再者，兵工厂今季与联赛前5球队交手成绩为2胜2和2负，面对前列球队多数保守，若非对手失准甚少大胜。本栏上周已成功贴中阿仙奴作客森林失分，今次食髓知味，一于再取让球受让一球的「客胜」。加利李尔