U23亚洲杯 | 中日终极对决 国足成败系神盾李昊

U23亚洲杯决赛将上演一场瞩目的矛盾大战，由中国U23对阵日本U23。

首次杀入此项赛事决赛的国足U23，在「最强之盾」门神李昊的神勇带领下，经五场激战仍保未失一球。国足今仗将面对赛事攻力最强，已攻入12球的日本U23，胜负关键在于能否限制其已交出了2个入球和3次助攻的「最利之矛」佐藤龙之介。面对强敌，国足U23或难在法定时间赢波，亦绝非没有一战之力，最多输一球，推介让球主客和客让一球的「和」。 马高

守强攻弱欠赢波本钱



中国U23能够历史性地闯入决赛，依靠的是集中力甚佳的防守体系。在主教练安东尼奥的5-3-2战术布置下，防守组织极为严密。晋级之路上，国足在D组以1胜2和、入1球失0球的成绩首名出线；八强对乌兹别克，在120分钟激战后以0:0互交白卷，最终凭互射十二码惊险晋级；四强更在战术忽然变阵，以主攻踢法令越南无所适从，最终以3:0横扫对手。

国足在五场比赛合计510分钟力保不失，门将李昊在整个赛事以28次成功扑救，绝对是球队的头号功臣，后防大将彭啸场均贡献7.8次解围，同样出色。然而，数据亦反映了球队缺赢波本钱，5战入4球，平均每场只有2.2次射门中目标，攻力相当疲弱。决赛面对进攻火力全开的日本队，国足U23能否延续防守神话，甚至创造奇迹，门将李昊的临场发挥将是关键中的关键。

佐藤龙之介质素超群



卫冕冠军日本U23的攻力无庸置疑，至今总共攻入12球，场均入球超过2球，是赛事中攻击力最强的队伍。前场核心，进攻中场佐藤龙之介在今届赛事中个人以2个入球和3次助攻，合共5个直接参与入球，成为赛事进攻之王，其盘带、传送和创造力均属顶级，是日本传控体系的大脑。日本队的进攻模式多样，技术上占明显优势，赢面仍高。惟日本媒体及球迷亦指出，球队在身体对抗和防空能力上存在不足，这或会成为中国队利用身高优势进行高空轰炸的突破口。

综合两队能力看，国足难赢亦不致大败，只是若先落后，或欠主攻本钱，以一球之差落败机会稍高，推介让球主客和客让一球的「和」。



马高推介

让球主客和 [-1] 和

HOY 77台今晚11:00直播