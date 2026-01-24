意甲 | 新星上位火力升 科木「主胜」无甩「拖」
更新时间：07:00 2026-01-24 HKT
发布时间：07:00 2026-01-24 HKT
发布时间：07:00 2026-01-24 HKT
科木近期状态大勇，攻力尤佳，近6战豪取12个入球，其中3仗更攻入3球。球队的克罗地亚翼锋巴杜连拿近期表现突出，频频取得入球和助攻，迅速崛起，焦点所在，在首循环对阵拖连奴时已取得入球，协助球队以5:1大胜。今仗科木挟主场之利，绝对有力再次大胜，让球盘让一球「主胜」是值捧。马高
科木今季的攻击力强劲，是意甲其中一支火力最强队伍。近6仗每仗皆有入球，包括3:0大胜拉素、比萨及莱切。除了今季光茫四射的进攻核心历高柏斯，另一名技术出众的进攻球员近期亦火速冒起。翼锋巴杜连拿近3场抢得正选席位，共交出2入球和2次助攻，上仗对拉素以一己之力射入世界波，领军大胜，质素极高。22岁的克罗地亚今季实际上阵时间仅逾400分钟，已交出3入球和2次助攻，在前场夺回控球次场亦是全队之首，攻守兼备的特性极为全面，今仗必成焦点所在。
相比之下，拖连奴的表现则乏善可陈。近6场输4场，共失10球。面对攻力强横、士气高昂的科木，恐怕是凶多吉少，难逃再次大败的厄运。
马高推介
让球[-1] 主胜
Now 639今晚10:00直播
