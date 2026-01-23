U23亚洲杯｜入球输出稳定 越南坐和望赢

越南U23 VS 南韩U23

HOY 76台今晚11:00直播

推介：让球 [+0.5/+1] 主胜

越南U23在U23亚洲杯表现出色，虽然4强不敌中国，但整体战绩及强大攻击力依然令人眼前一亮。该队在分组赛3战全胜，其中前锋阮廷北今届已取得3个入球，把握力极强，面对名大于实的南韩U23，不难取得正面赛果，推介让球盘受让半球/一球的「主胜」。

越南U23在今届赛事展现令人惊喜的进攻火力，尽管在4强以0:3不敌国足，仍在5场攻入8球，场均入球数达1.6，位列赛事之首。越南在分组赛和8强中均有入球，包括以2:0击败于8强打和日本的约旦，可见全队充满活力和侵略性。年仅21岁的前锋阮廷北在本届赛事已攻入3球并贡献1次助攻，是球队的首席射手，近乎每90分钟便入1球的输出，极具效率。这名天才横溢的小将从一个曾因身形矮小被踢出青年军的球员，凭后天努力成长为球队的绝对核心，其奋斗故事亦为人津津乐道。

传统劲旅南韩U23在今届赛事的表现失色，近8战场均失1.38球，防线并不稳固。上仗在4强战中以0:1不敌平均年龄比自己小两岁的日本U21队，更被国内媒体严厉批评为「战术不明，攻守皆弱」，备受压力，这对年青球员打击更大。马高