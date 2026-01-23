Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亚洲杯｜入球输出稳定 越南坐和望赢

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-23 HKT
发布时间：07:00 2026-01-23 HKT

越南U23 VS 南韩U23
HOY 76台今晚11:00直播
推介：让球 [+0.5/+1] 主胜

越南U23在U23亚洲杯表现出色，虽然4强不敌中国，但整体战绩及强大攻击力依然令人眼前一亮。该队在分组赛3战全胜，其中前锋阮廷北今届已取得3个入球，把握力极强，面对名大于实的南韩U23，不难取得正面赛果，推介让球盘受让半球/一球的「主胜」。

越南U23在今届赛事展现令人惊喜的进攻火力，尽管在4强以0:3不敌国足，仍在5场攻入8球，场均入球数达1.6，位列赛事之首。越南在分组赛和8强中均有入球，包括以2:0击败于8强打和日本的约旦，可见全队充满活力和侵略性。年仅21岁的前锋阮廷北在本届赛事已攻入3球并贡献1次助攻，是球队的首席射手，近乎每90分钟便入1球的输出，极具效率。这名天才横溢的小将从一个曾因身形矮小被踢出青年军的球员，凭后天努力成长为球队的绝对核心，其奋斗故事亦为人津津乐道。 

传统劲旅南韩U23在今届赛事的表现失色，近8战场均失1.38球，防线并不稳固。上仗在4强战中以0:1不敌平均年龄比自己小两岁的日本U21队，更被国内媒体严厉批评为「战术不明，攻守皆弱」，备受压力，这对年青球员打击更大。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
17小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
18小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
19小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
14小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
16小时前
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
影视圈
9小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
尖沙咀酒店谋杀及企图自杀案 夫右颈刀伤致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突发
7小时前
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
15小时前