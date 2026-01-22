Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜罗马换血可压前 半场角球让得起

波盘王
更新时间：08:00 2026-01-22 HKT
发布时间：08:00 2026-01-22 HKT

罗马 VS 史特加
Now638台周五凌晨4:00直播
推介：半场开出角球让球 [-0.5] 主胜

罗马冬窗喜获良将，前锋唐耶尔马伦浦加盟立即建功，直接助首都狼信心回复，今晚欧霸主场迎战作客例牌脚软的史特加时，必藉勇态主动压前抢攻，半场开出角球让球开出主队只小让半球实属笋盘，「主胜」万勿错过。

主队罗马赛前排欧霸第10，虽然作客3战全胜，但作东则仅1胜2负，主因是上半季球队一直没有出色的射手领导锋线，以致未敢大军压境，从欧霸上场主场2:1小胜米迪查兰特一役，全场13次攻门只比对手多一次就可见一斑。犹幸首都狼冬窗一解悭囊，从阿士东维拉借入前锋唐耶尔马伦，上场作客2:0击败拖连奴就立即攻入开斋波，加上该仗全队合共创造3次黄金机会，更克制对手至一次都没有，可见马伦的加盟，令球队连形势都胜过对手。

至于排第9的客队史特加，风格则与主队相反，主场虽然3战全胜，但作客只有1胜2负，然而远征其间只失3球，明显离开主场即保守应战。再者，两侧快翼基斯富列治及利维宁于今届欧霸虽然6战都有上阵，但正选披甲却分别只有1次及3次，可见往往换边后才以边路快速突袭。预料上半场主队可在前半场占据形势，半场开出角球让球开出主队只小让半球，当然取「主胜」。加利李尔

