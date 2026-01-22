欧霸｜伊高斯诚意足 作客坐和望赢

尼斯 VS 伊高斯

香港时间周五凌晨4:00开赛

推介：让球主客和 [+1] 客胜

伊高斯对待欧战态度积极，而且十分擅长打逆境波，面对任何对手都有力破门。该队有把握力极强的射手米兰史密于前线落力钻营下，势于今晚欧霸作客走势极颓的尼斯时坐和望赢，让球主客和受让一球的「客胜」开出机会不低，单头或过关皆宜。

排欧霸第28的客队伊高斯，虽然只凭去届荷兰杯冠军历史性晋身正赛圈，但表现时有惊喜，曾主场2:1反胜英超3哥阿士东维拉，而上场作客亦只1:2仅败于法甲排第4的里昂，即使落败亦惹人好感。归根究柢，伊高斯对待欧战十分认真，正选阵容与联赛分别不大，加上赛事的两场胜仗均是先落后再反胜，斗志十足，这支欧霸初哥显然一心表现自己，并未如其他主流联赛球会般有太多体力顾虑。

近况上，伊高斯已直落5场各赛悉数打和，包括上周六荷甲作客传统劲旅阿积士，又是在落后两球下追和2:2，可说是逆境波专家。人脚上，今季更有射手米兰史密的冒起，这位22岁前锋今季各赛只共入10球，比去季只入3球有长足进步，而且近两场共入两球，状态一流。特别留意史密于荷甲及欧霸的9个入球，全数在禁区内射入，加上步大力雄的体格，有力在危险位置威胁对方大门。

尼斯易帅仍大败

至于在36队中包尾的主队尼斯，不但欧霸6战全败，法甲18队亦低见尾4，大幅走样。近况上，近13场各赛惨吞10败，即使季中换上曾执教英超修咸顿及李斯特城的佩尔出任主帅亦毫无起色，上周六作客中游分子图卢兹亦要惨败1:5，不宜高估。今场预料客队有力抢分，让球主客和受让一球的「客胜」有1.85倍分头合理，可作全日重心。加利李尔