Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜伊高斯诚意足 作客坐和望赢

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-22 HKT
发布时间：07:00 2026-01-22 HKT

尼斯 VS 伊高斯
香港时间周五凌晨4:00开赛
推介：让球主客和 [+1] 客胜

伊高斯对待欧战态度积极，而且十分擅长打逆境波，面对任何对手都有力破门。该队有把握力极强的射手米兰史密于前线落力钻营下，势于今晚欧霸作客走势极颓的尼斯时坐和望赢，让球主客和受让一球的「客胜」开出机会不低，单头或过关皆宜。

排欧霸第28的客队伊高斯，虽然只凭去届荷兰杯冠军历史性晋身正赛圈，但表现时有惊喜，曾主场2:1反胜英超3哥阿士东维拉，而上场作客亦只1:2仅败于法甲排第4的里昂，即使落败亦惹人好感。归根究柢，伊高斯对待欧战十分认真，正选阵容与联赛分别不大，加上赛事的两场胜仗均是先落后再反胜，斗志十足，这支欧霸初哥显然一心表现自己，并未如其他主流联赛球会般有太多体力顾虑。

近况上，伊高斯已直落5场各赛悉数打和，包括上周六荷甲作客传统劲旅阿积士，又是在落后两球下追和2:2，可说是逆境波专家。人脚上，今季更有射手米兰史密的冒起，这位22岁前锋今季各赛只共入10球，比去季只入3球有长足进步，而且近两场共入两球，状态一流。特别留意史密于荷甲及欧霸的9个入球，全数在禁区内射入，加上步大力雄的体格，有力在危险位置威胁对方大门。

尼斯易帅仍大败

至于在36队中包尾的主队尼斯，不但欧霸6战全败，法甲18队亦低见尾4，大幅走样。近况上，近13场各赛惨吞10败，即使季中换上曾执教英超修咸顿及李斯特城的佩尔出任主帅亦毫无起色，上周六作客中游分子图卢兹亦要惨败1:5，不宜高估。今场预料客队有力抢分，让球主客和受让一球的「客胜」有1.85倍分头合理，可作全日重心。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
10小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
8小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
13小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
16小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
7小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
路透社
格陵兰之争｜特朗普：与北约达成协议框架 撤回欧洲关税威胁
即时国际
3小时前
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56外卖包餐汤+饮品 打工仔：港岛区数一数二
湾仔40年老牌西餐焗猪扒饭Threads爆红！$56包餐汤+饮品 食客赞：港岛区数一数二
饮食
15小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
8小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT