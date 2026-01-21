欧联｜恃勇无惧远征 马体会客胜稳

加拉塔沙雷 VS 马德里体育会

Now643台周四凌晨1:45直播

推介：让球主客和客胜

马德里体育会近期战绩稳定，5战录3胜1和1负仅失3球，稳定性极佳。挪威前锋阿历山大索洛夫近4场入3球，把握力强。主场的加拉塔沙雷在欧联赛事中攻击力相对疲弱，马体会凭借其稳定的防守和前锋级数，有望作客场全取3分，主客和直取客胜。

客军马体会近况甚佳，近5场取得3胜，其中3场更成功零封对手，防线稳定度远胜季初阶段。前锋阿历山大索洛夫的状态更是来得及时，这位挪威国脚在今季各赛共入8球，其中6球则在近10场取得，包括近3场正选皆取得入球，包括在西班牙超级杯射破皇马大门。而今届在欧联赛事中，这名身高达1.93米的中锋时有斩获，在对状态大勇的燕豪芬时交出1入球和1助攻，以3:2作客赢波，在硬仗中表现出色。凭索洛夫强劲冲击力和敏锐的门前触觉，极有可能成为决定今场比赛胜负的关键人物。

主队加拉塔沙雷在欧联的攻击力则显得相对薄弱，在6场欧联比赛中仅入8球，加上射手域陀奥森汉刚从非洲国家杯归队，未必赶及上阵，锋力更成疑。马德里体育会绝对值得看高一线。马高