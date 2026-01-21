欧联｜马赛气势如虹 「主胜」最有「利」

马赛 VS 利物浦

Now643台周三凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [+1] 主胜

马赛在踏入2026年展现强劲的攻击力，近5仗狂轰20球，场均入球高达4球。其中，前锋格连活特状态火热，其间个人独取5球，包括在法国杯上演帽子戏法，今仗势必成为利物浦防线的心腹大患。作客的红军近期则受困于体能问题，近况一般，今仗作客随时陷于苦战。让球主客和信马赛受让一球「主胜」。

马赛今季在法甲表现突出，18轮联赛后攻入41球，火力冠绝群雄，目前高踞联赛榜第3位。球队在主场的表现尤其强势，联赛主场胜率超过六成，场均攻入近3球。事实上，马赛今季已证明有力与欧洲顶级劲旅周旋，月初于法国超级杯与班霸巴黎圣日耳门激战2:2，最终仅在互射12码阶段落败。另外在今届欧联分组赛中，更曾主场以2:1力克英超球队纽卡素，证明无惧来自英超的挑战。

格连活特今季的表现光芒四射，在联赛已为马赛贡献12个入球和3次助攻，两项数据均在队内名列前茅，今季各赛上阵26次更入20球和交出6个助攻，场均1个直接参与入球的数字极为夸张。这名前曼联球星近7战共射入9球，脚风和状态明显正值巅峰，在今仗面对旧日的死敌可望交出好表现。

除了格连活特，马赛阵中亦不乏拥有丰富英超及欧联经验的战将，例如曾效力阿仙奴及车路士的奥巴美扬、前热刺中场贺积查治、以及曾征战英超的艾马臣、阿古特等，其经验对球队在硬仗中争胜将有莫大帮助。

利物浦疲态尽现

利物浦近期饱受密集赛程影响，连续经历多场硬仗后，球员体能已响起警号，状态明显回落。球队在过去一个月需要应付联赛、本地杯赛及欧洲赛事，疲态毕露，近5场1胜4和，苦苦挣扎。相比之下，马赛今仗在主场以逸待劳，绝对有力在利物浦身上取得理想战果。马高