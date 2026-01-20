欧联│打吡创伤后遇初哥 曼城必打争气「波」

曼城质素之高毋庸置疑，却刚在曼市打吡受创，更急须一场胜仗反弹，眼前遇弱旅定不留手。曼城有表现愈见成熟的翼锋谢利美杜古于边路发难，今晚即使远征北欧，亦有力狂数欧联初哥波杜基林特，推介波胆1:3及1:4。加利李尔

客队曼城是22至23球季欧联冠军，加上8季英超冠军，其在21世纪的欧战及英超夺冠历史，令球队每次出战都有深厚底蕴支撑。即使蓝月在刚周六英超作客0:2爆冷败于同市宿敌曼联，然而球队却因此场败仗而吸取宝贵经验。教练哥迪奥拿于赛后道：「这不是说球员们不努力或不拼搏的问题，我了解他们，他们需要这些机会成长。」

锋线完整 杜古随时候命

阵容上，鲁宾戴亚斯、史东斯及加华度尔仍要养伤，曼城几乎一整条防线都要避战，犹幸锋线上一众球星全部可以候命。艾宁夏兰特及菲尔科顿在曼市打吡都无打足全场，相信今场比赛状态不用怀疑；而且更有今季有长足进步的左翼谢利美杜古，这位比利时国脚上仗欧联作出6次成功盘扭，助蓝月2:1作客力克皇家马德里。23岁的谢利美杜古已效力曼城第3季，共贡献41记入球加助攻，出场渐多不知不觉已成主力，今场必定挺身而出，助蓝月走出困境。

而在欧联暂排第32的主队波杜基林特，则是首次出战欧联正赛，与客队曼城的历史差天共地，暂时6战3和3负未尝一胜，实力有限旨在参与。惟波杜基林特并非全无可取，因来自挪威而有天气太冷的问题，冬天会用仿真草球场作赛，对手或多或少都要花时间适应，故在主场定有以逸待劳的优势。预料今场客队有力大胜，但主队相对适应场地，最终有力破蛋，波胆1:3及1:4对碰十分值博。

Now643台周三凌晨0:45直播