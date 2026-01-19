Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜猛将归队补火力 维罗纳够「克」敌

更新时间：08:00 2026-01-19 HKT
发布时间：08:00 2026-01-19 HKT

克雷莫纳 VS 维罗纳
推介：让球 [0/+0.5] 客胜

维罗纳火力上升，面对强队均能取得入球，今晚意甲作客防守不稳的克雷莫纳，更有助攻力强的阿尔及利亚右后卫拉菲克贝加利归队，可望全取3分，让球盘受让平手/半球的「客胜」可作过关胆。

维罗纳近期的战绩虽然未如人意，但球队的进攻力明显上升，对拿玻里和博洛尼亚皆取得2个入球，场均4.5次的射门命中率，在联赛中排第9，证明他们能够制造实质威胁。球队的预期入球值为18.0，同样高于数支下游球队，反映其进攻潜力，面对急需抢分，但防守并不出色的克雷莫纳绝对够用有余。

阿尔及利亚国脚右翼卫拉菲克贝加利今季登陆意甲表现极佳，已吸引到祖云达斯等大球会的关注。贝加利今季已完成252次成功盘带及106次传入进攻三区的传球，并以83次策动危险攻势排在联赛第61位，是球队不可或缺的进攻泉源。

克雷莫纳今季采用有前无后的进攻型打法，守线漏洞大开，是意甲失球最多的球队之一，近4场仗共失10球，后防形同虚设。这种大开大合的踢法，将为擅长打反击的维罗纳提供大量进攻空间。马高

