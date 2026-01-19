英超｜般茅有前无后 恃勇半场斗攻

白礼顿 VS 般尼茅夫

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：半场入球大细 [1.5] 大

英超球队般尼茅夫近期比赛多入球，近6战总共出现27个入球，攻强守弱的特性加上大开大合的风格，令其比赛极具娱乐性。今仗作客同样崇尚进攻的白礼顿，绝对有力合演一场入球骚。前锋法兰斯高艾云尼臣走位精准，近3仗入2球，脚风转顺，足以撕破对手防线。两队近期赛事上半场均不乏入球，今仗推介半场入球大细1.5球的「大」。

般尼茅夫作客表现最能体现其攻守失衡的特点，自去年8月以来，每一场作客赛事中都至少失两球，今季作客平均失球更高达2.9球，对于喜欢入球的球迷来说极具娱乐价值。更可爱的是，球会从未见因失球多而改变风格或加强防守，反而这种不稳的防守下，采取更积极的进攻策略来弥补。般尼茅夫在作客时，首个入球的平均时间仅为28分钟，反映其倾向于在比赛早段就抢攻的风格。任性的般尼茅夫今季在6次先开纪录，而最终都未能全取三分，即使领先也无法守住优势。

在进攻核心安东尼施美安转投曼城后，巴西射手法兰斯高艾云尼的表现直接决定般尼茅夫的成败。艾云尼臣现时只得4个联赛入球，但其预期入球值为5.3球，反映其经常能在对手危险地带射门。这名前锋经常能配合任何队友作出精准的走位，在般尼茅夫在前场逼甩对手脚下球后，引导全队进攻路线，其特性对于球队的核心战术极为重要。艾云尼近3仗合共取得2个入球和1个助攻，状态越见出色，今仗对于防守欠集中的白礼顿来说绝对是危险人物。

白礼顿主场必抢攻

主队的白礼顿同样是一支崇尚进攻的球队，在教练靴索拿执教的59场英超比赛中，有41场比赛出现双方都有入球的情况，此比率在英超带队超过50场的领队中是最高的，充分说明了白礼顿主攻的风格。加上球队在近18场主场仅输掉两场，气势强劲，今仗必定会主动抢攻，与般尼茅夫展开对攻战，极大机会在换边前已出现多个入球。 马高