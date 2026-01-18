Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜法兰克福史特加著火新星同场斗「大」

德甲排名第4的史特加近期着晒火，在各赛近6战获4胜2和兼狂轰18球，展现强劲火力。首席射手丹尼斯乌达夫今季已攻入10个联赛入球，平均每90分钟入球率高达0.93，状态极佳。以主队进取的打法和火热的状态，以及双方对赛近6次交手共产生22个入球的往绩，今仗入球骚可期，入球大细2.5/3球「大」咪走鸡。马高

史特加主场强势 崇尚进攻易生「大」交易


史特加今季表现令人眼前一亮，17场联赛后位列第4，10胜2和5负，共攻入32球。战术风格极具侵略性，经常在比赛早段就发动猛攻，以高控球率和大量射门压制对手，上仗对法兰克福便录得58%控球权及多达20次射门。这种打法令史特加的比赛经常出现大手交易，近6场便有5场的总入球数达到3球或以上。 
前锋核心丹尼斯乌达夫不仅以10个入球成为队中首席射手，每90分钟5.2次的射门次数冠绝全队，射门欲和侵略性同样强，其入球及助攻合共12球亦可见其全面的进攻能力，足以成为柏林联后防的心腹大患。 


柏林联在德甲排第9，17场比赛失了26球，得失球差为负3球，进攻力一般，而防线仍未见稳。加上球队近期状态反复，近两仗只苦苦逼和缅恩斯及奥格斯堡两队护级份子，仗面对主场强势且火力全开的史特加，肯定冻过水。 

入球大细 [2.5/3]球  大
