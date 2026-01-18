英超｜超级后备作后手 维拉主场「顿」现杀机

阿士东维拉近期状态大勇，近6场各赛录得4胜，更在主场保持8场不败，今仗在主场迎战爱华顿被看高一线绝对合理。阿根廷中场贝安迪亚今季经常以后备身份上阵，不时为球队立下奇功，堪称「超级后备」，随时成为今场撕破爱华顿密集防守的奇兵。推介让球盘维拉让半球/一球「主胜」；另冷吼贝安迪亚「最后入球球员」。马高



阿士东维拉今季表现脱胎换骨，尤其在主场的战绩更令各队极为头痛，近11次作东全胜，当中更包括击败阿仙奴及曼城等劲旅，维拉公园球场已然成为英超最难被攻陷的城池之一。领队艾马利打造的体系，不论在进攻或防守都极具效率。球队近6仗入11球，场均近2球的火力有保证；其防守户面同样稳固，近8场主场比赛仅失4球，成为球队主场连胜的重要条件。 相反，爱华顿作客表现平平，近6次作客维拉更未尝一胜。两队近况及实力差距明显，维拉在主场全取三分的呼声极高。

「超级后备」贝安迪亚效率惊人

虽然贝安迪亚今季在联赛中仅得9次正选上阵，这名技术出众的进攻中场对维拉的重要性却不容忽视。这位阿根廷中场在今季有限的上阵时间内，已交出了4个入球和2次助攻的亮丽成绩。其每90分钟的入球数达到0.47，入球效率奇高。季内曾后备上阵，在仅3分钟的上阵时间即取得入球击败阿仙奴，另在对富咸时半场入替，亦交出1入球和1助攻帮助维拉完成反胜壮举。刚战足总杯对热刺时，贝安迪亚正选上阵，同样交出入球助攻各一，领军晋级，状态出色。今仗对爱华顿，贝安迪亚极有可能在下半场后备上阵，利用其创造力及突破能力，有机会成为压倒爱华顿这「骆驼」的最后一条稻草。



爱华顿近期陷入低潮，近6场联赛战仅获1胜2和3负，刚在足总杯更被新特兰淘汰，士气低迷。领队戴治重视防守，但「拖肥糖」防守仍存不少问题，在近6战共失8球，面对主场气势如虹的维拉，恐怕难以全身而退。

马高推介

让球 [-0.5/-1] 主胜

最后入球球员: 贝安迪亚

Now621、611台周一凌晨0:30直播