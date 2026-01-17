Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜对赛往绩靓 森林主场对阿仙奴受让笋

波盘王
诺定咸森林近期实际表现比战绩好，加上甚少输角球，有力克制对手绝招。该队有身材高大的防守中场伊巴谦辛加尼及时归队，可望于今晚英超主场迎战对赛往绩下风的阿仙奴时有力抢分，让球盘受让一球的「主胜」几乎有和无输，笋盘万勿错过。加利李尔

虽然主队诺定咸森林仅排联赛尾4，但数据及表现均显示球队应有更高排名，联赛预期入球值25.1便已排英超中游第13，上场足总杯作客域斯咸虽然互射12码出局，但下半场换入主力，便从半场落后两球追成3:3平手，加上上周联赛作客2:1反胜护级竞争对手韦斯咸，足证主力在阵时实力非弱。再者，森林联赛场均仅让对手开出4.48次角球属英超第5少，加上身高1.91米的防守中场伊巴谦辛加尼已因科特迪瓦非国杯8强出局而及时归队，有力克制角球入球了得的阿仙奴。

至于客军阿仙奴则刚于周三晚联赛杯4强首回合派出不少主力上阵下，作客3:2领先车路士，今场体力存疑。对赛往绩更是下风，近5次作客城市公园原来只得1胜1和3负，今场必不轻松。让球开出主队受让一球，「主胜」坐和望赢，无本生利焉有不取之理。

加利李尔推介
让球 [+1] 主胜
Now621、611台周日凌晨1:30直播

