意甲｜风格「大」开大合 比萨SC入球必多

比萨SC VS 阿特兰大

Now638台周六凌晨3:45直播

推介：入球大细 [2.5] 大

比萨SC近况进取，近5场两度攻入两球，火力明显提升，前锋查莫美复任正选后即入2球，创造力亦不俗。阿特兰大则录得3连胜，攻力同样旺盛。两队皆踢开放式足球，预料今晚意甲节奏明快，入球机会多。入球大细2.5球的「大」属合理之选。

主场比萨SC虽然身处榜尾，惟距离17位的莱切亦只有4分之差，为求争取一丝护级机会，球队近期在踢法上变得更进取，预期入球值达到22.5，在联赛中排名第13，反映其有能力创造机会。近期的比赛亦引证了这一点，球队的入球和攻门数字均有显著上升，除曾败给祖云达斯和科木等前列强队，但亦成功以2:2逼和乌甸尼斯和卡利亚里。上季的神射手查莫美在这两仗中均取得入球，并为球队创造了不少机会，显示出他对球队的重要性。这名法国射手近期重获重用亦令比萨的进攻更具威胁。

客队阿特兰大近况出色，录得3连胜明显回升，入球能力亦有保证。阿特兰大的预期入球高达29.0，位列联赛第5，而场均入球亦达到1.3球。以比萨近期的进取踢法以及阿特兰大稳定的攻击力，今仗开出入球「大」的机会极高。马高