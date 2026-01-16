Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜PSG重整旗鼓 「主胜」最合「里」

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-16 HKT
发布时间：07:00 2026-01-16 HKT

巴黎圣日耳门 VS 里尔
Now643台周六凌晨4:00直播
推介：让球 [-1/-1.5] 主胜

巴黎圣日耳门目前落后榜首朗斯1分，主因是多名主力受伤患与疲劳困扰，上阵时间大幅减少。不过近期主力陆续回归，球队表现明显回稳。尤其能平衡攻守的中场迪斯亚杜伊重新担任正选，对圣日耳门的整体运作影响甚大。今晚法甲主场迎战近况一般的里尔，圣日耳门在让一球/球半的盘口下仍具明显优势。

主队巴黎圣日耳门今季17场联赛录得12胜3和2负，虽然成绩不差，但与上季横扫欧洲的气势相比仍有落差。上季的成功依靠迪比利、迪斯亚杜伊、纽奴文迪斯及基华拉斯基利亚等主力的稳定输出，但今季这批球员因伤疲问题上阵时间大减，例如翼锋杜伊今季仅踢8场联赛、5次正选。随着伤兵逐步回归，圣日耳门的阵容深度与整体强度已逐渐恢复，下半季有望重拾上季的压制力。

迪斯亚杜伊是圣日耳门中场的关键人物。这名20岁法国中场技术全面，防守贡献尤其突出。他今季在联赛上阵的8场比赛，球队录得6胜2和的不败战绩，足证其存在对球队的重要性。数据上，他的防守贡献率高达89%，每90分钟平均有3.2次拦截及1.7次在进攻三区赢回控球权，属队内最具效率的中场之一。进攻端方面，他今季已攻入3球、交出1次助攻，并创造13次入球机会，攻守兼备的特质令圣日耳门在中场更具平衡。

里尔方面，近期状态明显下滑，近两场各项赛事全败，包括在法国杯遭里昂淘汰。球队近5场录得2胜3负，期间失掉8球，后防漏洞明显。以里尔现时的防守质素，要在王子公园球场面对逐渐回勇的圣日耳门，难度极高，抢分机会渺茫。让球盘让一球/球半的「主胜」属合理选择，圣日耳门有力在主场轻松取胜。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
7小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
10小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
9小时前
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
10小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
15小时前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
11小时前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
10小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
10小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
22小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
19小时前