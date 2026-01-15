意甲｜快马暗「杜」陈仓 科木有力摸和

科木 VS AC米兰

Now638台周五凌晨3:45直播

推介：主客和和

科木近期战绩彪炳，联赛录3胜1和入8球只失一球，主场更录5胜4和未尝一败。阵中坐拥多名新星，其中射手杜域卡斯尽显其高效把握力，势领科木今晚意甲主场破门。然而客队AC米兰防线近期略为松散，近期更频频在下游球队身上失分，但总算能保持联赛18场不败走势。今场势均力敌，不妨冷敲和波。

赛前位列联赛第6的科木，是今季意甲最令人惊喜的黑马，球队攻守两端极为平衡。防守上，他们19场联赛仅失13球，门将毕迪斯更录得9次零封，防守力属联赛最强的之一。而进攻则极具西班牙风味，至今已攻入27球，场均近1.5球，火力有一定保证。而球队在主场战斗力更上一层，今季在所有主场赛事中均能保持不败，共录得7胜4和的骄人成绩，即使面对级数高的AC米兰，绝对有能力保住不败金身。

科木今季的进攻效率令人眼前一亮，其中希腊国脚射手杜域卡斯更是其中一名抢眼的新星。这名26岁的前锋今季在意甲取得6个入球，与队友历高柏斯并列球队首席射手。此子的入球效率极高，预期入球仅为4.19，却攻入6球，足证其门前触觉和把握力。其平均每90分钟便能射入0.52球，在25次起脚中，有12次命中目标，命中率接近五成，效率惊人。杜域卡斯近期的状态一流，前仗对比萨时梅开二度，对莱切亦有斩获，屡屡在关键时刻为球队建功。面对AC米兰，他将是对方防线的心腹大患。

A米韧力十足

至于联赛次席的客军AC米兰，近期连续被中下游球队逼和，暴露出球队专注力不足的问题。尽管如此，A米仍是联赛防守最好的球队之一，19场仅失15球，稳健的防守让球队保持联赛18场不败。既然两队皆难寻败理，胜负难料，极可能和波收场。主客和的和有3倍分头合理，值得冷敲。马高