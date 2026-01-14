非国杯｜5战全胜晋级 博超霸鹰降「摩」

摩洛哥 VS 尼日利亚

beIN Sport Connect周四凌晨4:00直播

推介：晋级队伍「尼日利亚」

尼日利亚展现晋级过程甚具冠军相，强大的攻击线和卓越的个人技术，令「超霸鹰」保持全胜纪录，共入14球更成为赛事进攻王。进攻中场卢卡文位居助攻榜首位，表现抢眼。凭他出色的表现，以及球队整体流畅的进攻组织，今场睇好尼日利亚能在今晚4强赛击败主办国摩洛哥，顺利晋级。

尼日利亚在今届非洲杯由分组赛到淘汰赛一路过关斩将，先后击败5队对手，在淘汰赛16强以4:0横扫莫桑比克，再在8强以2:0轻松扫走阿尔及利亚，尽显王者风范。超霸鹰的成功归功于一众正值当打之年的球员，每一名正选球员年龄介乎26至29岁，体能及经验都处巅峰状态。其中效力意甲阿特兰大的卢卡文绝对是队中攻击核心，不但在5场比赛中交出3入球4助攻的亮丽数据，其突破、传球和射门能力，将是尼日利亚争胜的关键。

主办国摩洛哥虽然拥主场之利，在防守上表现出色，至今仅失一球 ，但在整体质素和进攻火力上仍稍逊一筹。面对尼日利亚由域陀奥森汉和卢卡文等人组成的豪华攻击线，摩洛哥的后防将难免失手。晋级队伍的「尼日利亚」有2.4倍不俗分头，十分值博。马高