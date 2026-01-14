非国杯｜文尼回勇「及」时 塞内加尔值捧

塞内加尔 VS 埃及

Now643台周四凌晨1:00直播

推介：主客和主胜

塞内加尔在今届非洲国家杯表现极为稳定，状态与信心均处高峰。核心人物沙迪奥文尼已交出3次助攻，并且创造了14次入球机会，足证其重要性。埃及阵中虽有效力利物浦的射手穆罕默德沙拿，但整体实力参差，防守不稳，今仗面对实力强横的塞内加尔，实在难以看好，主客和主胜值得追捧。

塞内加尔的晋级之路尽显霸气，今届赛事控球率高达66%，即使面对死守对手，仍能录得场均10次射门，进攻火力稳定。分组赛对贝宁及博茨瓦纳均以3:0轻松取胜，显示其面对实力稍逊对手时，具备迅速拉开比分的能力。反观埃及，虽然同样杀入准决赛，但晋级过程明显惊险。分组赛仅以1:0小胜南非，亦曾被安哥拉0:0逼和；淘汰赛阶段多次依靠补时入球或互射12码过关，整体表现与数据均不及塞内加尔，反映两队实力存在明显差距。

而塞内加尔核心沙迪奥文尼今届赛事影响力十足，虽然只取得1个入球，但已交出3次助攻，并创造14次入球机会，与尼日利亚的卢卡文并列赛事最多，足证其无私的球风以及为队友制造机会的能力。文尼的突破、传送及策动能力，成为球队进攻体系的关键。

埃及中场拦截力弱

埃及防守问题始终未见改善，5场比赛合共被射门40次，场均被射门8次，中场拦截力不足，令防线长时间承受压力。即使阵中拥有沙拿及马穆殊等前场球星，但单靠个人能力，难以弥补整体防守与组织上的不足。塞内加尔在攻守两端均明显占优，今仗面对防线不稳的埃及，主客和主胜值得追捧。马高