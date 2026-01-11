Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜中场暗箭「兰」防 紫百合入球必多

波盘王
更新时间：08:01 2026-01-11 HKT
发布时间：08:01 2026-01-11 HKT

费伦天拿 VS AC米兰
Now 638台今晚10:00直播
推介：入球大细 [2.5] 大

赛前排联赛尾2的费伦天拿，季中终于成功止血，加上本身预期入球值在意甲排前5，反弹之势明显。紫百合锋线近期重拾射门鞋，配合今季已有5个联赛入球的后上杀手文达哥拿，有足够攻力于今晚意甲主场跟AC米兰周旋，推介入球大细2.5球大盘。

季初经历15场意甲不胜的主队费伦天拿，近4场联赛共录2胜1和1负，总算走出谷底。教练云路利在近期转以433阵式后，上季意甲银靴得主摩斯坚恩亦在近4场入3球，重现射手本色。事实上，紫百合的预期入球值高达28.7球，只比对手A米的29球略低，只欠埋门一脚而已。而在季初低潮期，却是由大熟大勇的本土中场文达哥拿支撑着球队，不论以死球头槌或中距离射门等都甚具威胁，合共取得5个入球，其后上得分力仍对今战结果举足轻重。

而客队A米在上仗1:1打和热拿亚一战中，全场创造多达32次攻门，虽然近期入球略少，但整体攻力未见真正下跌，论实力和稳定性俱在对手之上。今仗胜负难料，但两队攻力强的对手碰头，入球大当然值得押注。马高

「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
19小时前